Идеальная пара: как Япония и Австралия дополняют друг друга в сфере обороны

Страны обсуждают "коллективное сдерживание", но, похоже, у них нет конкретных планов. Отношениям между странами необходимо более четкое оформление.

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Два государства должны понять, в чем именно они дополняют друг друга. У каждой страны есть свои выдающиеся достижения: Япония сильна в противовоздушной и противоракетной обороне и судостроении, в то время как Австралии нужна помощь и в том, и в другом; преимущества Австралии – кибербезопасность и удаленность от Китая, которых не хватает Японии.

Фокус перевел статью Ринтаро Иноуэ о военном сотрудничестве Японии и Австралии.

За последнее время обе страны развили свое особое стратегическое партнерство до такой степени, что оно стало напоминать полноценный альянс, включающий, например, обязательные консультации во время региональных кризисов. Однако практическая координация только началась. Обсуждения двустороннего сотрудничества часто сводятся к повышению оперативной совместимости, но какова его конечная цель?

В ходе программы Japan-Australia Dialogue and Exchange ("Японско-австралийский диалог и взаимодействие"), организованной Центром изучения США и Фондом Японии в июле-августе прошлого года, я общался со многими японскими и австралийскими экспертами по вопросам безопасности, включая тайваньскую ситуацию. Хотя многие из них подчеркивали необходимость углубления оборонных связей двух стран и подготовки к совместным действиям в случае возникновения кризиса, ясности в том, как именно страны должны координировать свои действия, довольно мало.

Некоторые исследования проводятся за закрытыми дверями, но в целом отсутствие дискуссий объясняется несколькими факторами. Япония имеет лишь ограниченное представление об оборонном потенциале Австралии, а японское оборонное сообщество в основном сосредоточено на реализации уже устоявшейся политики. Эти факторы привели к застою в поиске новых стратегических возможностей.

Учения Japan-Australia Dialogue and Exchange Фото: Открытые источники

В Австралии углубление двустороннего сотрудничества тормозит нехватка специалистов по безопасности, ориентированных на Японию, и зацикленность на трехсторонней структуре, включающей, помимо Японии, еще и США.

В ноябре министры иностранных дел и обороны Японии и Австралии заявили, что страны уточняют масштабы, цели и формы своего сотрудничества, что поможет сформировать двусторонние отношения в области обороны. По их мнению, это должно усилить коллективное сдерживание. Однако вся эта работа пока носит скорее общий, чем конкретный характер, и дискуссии между стратегами были минимальными.

Оборонное сотрудничество между странами с сопоставимой военной мощью и взаимными отношениями в сфере безопасности обычно принимает две формы: объединение вооруженных сил, повышающее общий военный потенциал за счет совместных операций; и дополнительные формы сотрудничества, смягчающее уязвимости за счет использования сильных сторон каждого государства.

Япония и Австралия в первую очередь сосредоточились на объединении сил, делая упор на оперативную совместимость, но у этого подхода есть свои ограничения. Китай обладает подавляющим количественным преимуществом, имея около 1100 истребителей и более 140 крупных надводных боевых кораблей. В свою очередь, Япония располагает 300 истребителями и 52 надводными боевыми кораблями, в то время как Австралия имеет около 100 истребителей и лишь планирует увеличить свой флот с 9 до 26 кораблей. Учитывая такое неравенство, само по себе объединение сил мало что даст для изменения стратегического баланса без дальнейшей интеграции с силами США. Но даже в этом случае проблемы в военной сфере останутся огромными.

Самолеты Boeing EA-18G Growler из состава 6-й эскадрильи ВВС Австралии Фото: VPK.name

Необходима также дополнительная координация. Обе страны беспокоит Китай, но их оперативные приоритеты различаются. В то время как Япония сосредоточена на Восточно-Китайском море и западной части Тихого океана, Австралия может обеспечить безопасность морских путей сообщения в Индийском океане и южной части Тихого океана и нарушить логистику противника. Это обеспечит доступ Японии к жизненно важным ресурсам и боеприпасам, поддерживая ее способность продолжать борьбу и одновременно ослабляя Китай. Выносливость Японии важна для борьбы с угрозой, которую китайский флот представляет для Австралии.

В функциональном плане у Австралии и Японии есть свои сильные стороны, а также уязвимости, которые можно сгладить. Япония сталкивается с проблемами в области кибербезопасности и материально-технического обеспечения, в то время как Австралии не хватает интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) и эффективного судостроения.

К счастью, у Японии сильная интегрированная ПВО и судостроение, а Австралия превосходит ее в кибербезопасности и обладает географически благоприятной материально-технической базой. Устраняя слабые стороны друг друга путем расширения двусторонних учений, общего использования оборудования и систем, а также совместных инвестиций в оборонную промышленность, Япония и Австралия могут взаимно усилить свои оборонные позиции.

Японо-австралийская оборонная взаимодополняемость уже в определенной степени сформировалась. Географически обусловленное сотрудничество – косвенная, но довольно давняя особенность обеих стран в связи с военно-морской стратегией США с начала холодной войны. В последние годы функциональное сотрудничество продвинулось дальше. На трехсторонней встрече министров обороны в ноябре 2024 года Австралия, Япония и США обсудили сотрудничество в области систем интегрированной ПВО. Если Австралия выберет для своих новых фрегатов общего назначения проект, основанный на японском классе New FFM, это положит начало ее судостроению. Сотрудничество в области кибербезопасности также развивается благодаря совместным учениям Австралии, Японии и США.

Способность Японии выдержать затяжной конфликт выглядит проблематично, поскольку ее верфи и заводы по производству боеприпасов находятся в зоне досягаемости китайских ракет. Для того чтобы обе страны внесли весомый вклад в региональное сдерживание, оборонно-промышленное сотрудничество должно стать основой эффективного планирования действий в чрезвычайных ситуациях и оперативного планирования. Помимо судостроения, обеим странам следует рассмотреть возможность сотрудничества в производстве боеприпасов, чтобы усилить потенциал стойкости в войне. Им также следует рассмотреть возможность хранения в Австралии законсервированных активов, например, списанных самолетов, которые пока что на всякий случай стоит сохранить.

Для углубления связей необходимы взаимные усилия. Стратегические сообщества обеих стран должны определить желаемую конечную цель сотрудничества и возможности для достижения этой цели.

Об авторе

Ринтаро Иноуэ – аспирант Университета Кейо и научный сотрудник Института геоэкономики в Токио, Япония.