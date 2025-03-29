РФ массированно атаковала Харьков "Шахедами": есть погибший и много раненых (фото)

Российская армия нанесла по Харькову массированный удар беспилотниками "Шахед". Один из дронов попал в частный дом и взорвался, в результате погиб человек.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Россияне нанесли ряд ударов по Шевченковскому и Холодногорскому району города. Позднее Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 14 человек. Среди них – 16-летние парень и девушка, а также двое детей.

БПЛА двигались по направлению к центру, в сторону аэропорта и к жилому микрорайону Салтовка, сообщили местные Telegram-каналы.

Взрывы в Харькове раздаются примерно с 20:45. Мэр города рассказал о попадания вражеских БПЛА по шести адресам. Среди поврежденных объектов — торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение и офисное здание.

Паблики пишут о нескольких сгоревших машинах на парковке в результате удара российских войск.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины представило дрон-перехватчик иранских "Шахедов". Украинские военные уже уничтожили два российских БПЛА благодаря новой технологии.

Накануне оккупанты ударили "Шахедами" по гражданским целям в Днепре. Мэр города Борис Филатов просил отправить Илону Маску фото пострадавшего от атаки автомобиля Tesla.