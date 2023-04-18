Захист від ракет і дронів РФ: Україна використовує фейкові танки та гаубиці, — The Economist

ЗСУ застосовують надувні приманки, щоб заплутати росіян і мінімізувати загрозу від російських дронів-камікадзе "Ланцет", які вважаються найнебезпечнішими у своєму роді, з тих, що є в арсеналі армії РФ.

Related video

Воюючі сторони вдавалися до різних способів обману супротивника з часів перших відомих воєн. Чи то троянський кінь, чи так звані "Руперти" — мішки, набиті ганчірками, яких видавали за десантників під час висадки союзників у Нормандії. З розвитком технологій змінювалися й методи приховування військової переваги. Дрони та інші технологічні розробки помітно змінили становище на полі бою в Україні, зараз же настала черга манекенів. Про це повідомляє The Economist.

Коли в Першу світову з'явилися танки, щоб ввести ворога в оману, їх доповнювали і дерев'яні кістяки з одягненою поверх розфарбованою мішковиною.

Російська сторона заявляла про знищення досить великої кількості HIMARS — високомобільних РСЗВ, які внесли перелом у хід війни в Україні. Київ, у свою чергу, стверджує, що відколи США в липні минулого року почали їх постачати, жоден HIMARS не був втрачений.

ЗСУ має парк дерев'яних копій M142 HIMARS, які встановлюються на важкі вантажівки. У минулі роки Україна використовувала переважно такі кустарні, за словами представника фонду "Повернися живим" Андрія Римарука, манекени, які нагадували важку бронетехніку. З 2018 року для військових навчань почали застосовувати надувні прототипи, які мають низку переваг.

Дерев'яна "техніка" важка і складається з кількох частин. Потрібен автомобіль для перевезення та бригада, яка б їх збирала та розбирала. Надувна конструкція зшита з нейлонової тканини, виготовити її дешевше, і вона досить легка для перенесення в рюкзаку.

Надувний ЗРК "Оса"

За словами інженера чеської компанії Inflatech, яка виробляє манекени бронетехніки, ці системи дуже швидко розгортаються: достатньо включити насос, і за десять хвилин "РСЗО HIMARS" готова.

Танки, артилерія, міномети, кулемети практично для будь-якої військової техніки можна виготовити гумовий аналог.

У РФ також є фабрики з виробництва повітряних куль та надувних конструкцій, серед іншого винищувачів, через які авіабаза здаватиметься переповненою літаками.

Виникають складнощі із відтворенням деяких частин бронетехніки, наприклад антен у радіолокаційних системах. За словами інженера Inflatech, танкові гармати надто довгі, тому замість надувних частин використовують алюмінієві труби. З початку війни в Україні замовлення Inflatech зросли на 30%.

У свою чергу, удосконалюються і манекени. Так, дерев'яний танк практично не відрізнити від справжнього з відстані п'яти метрів, як пояснили військові.

Приманка для російської бронетехніки

Щоб ввести в оману операторів дронів з тепловізорами, в надувних манекенах встановлюють рефлектори, через які здається, ніби у танк потрапив снаряд.

Дрони "Ланцет"

Такі приманки використовуються, щоб мінімізувати загрозу від російських дронів "Ланцет", які вважаються найнебезпечнішими у своєму роді, з тих, що є в арсеналі армії РФ. Радіус дії дронів "Ланцет" — 40 км, корисна вага — 3 кг вибухівки. У дронів-камікадзе "Ланцет" характеристики досить високі для ефективного знищення артилерії.

Вироблений в РФ дрон "Ланцет-3" коштує близько 50 тисяч доларів, тоді як ціна американської гаубиці M777 може бути близько 4 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що чеська компанія, яка випускає приманки для ракет ВКС РФ, заявила про бум виробництва надувних HIMARS.

Нагадаємо, що Україна планує прорвати лінію оборони та змусити російських солдатів втекти з поля бою. Однак одних танків Challenger, Leopard, бойових машин піхоти Bradley, гаубиць Archer тощо буде недостатньо. Для ефективного контрнаступу потрібна ще й серйозна підтримка з повітря, щоби зупинити російські винищувачі.