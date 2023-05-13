Украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ

Силы обороны Украины ликвидировали разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет".

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В субботу, 13 мая Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили два российских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своем Facebook-аккаунте.

"13 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два российских беспилотника", – написала пресс-служба.

В частности, украинские защитники ликвидировали разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА типа "Ланцет".

БпЛА "Орлан-10"

"Орлан-10" – БПЛА, разработанный в 2000-х годах. Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций. В мае 2022 года была представлена его ударная модификация. Военные из США оценивают стоимость дрона от $87 тысяч до $120 тысяч.

БпЛА "Ланцет"

"Ланцет" – это барражирующий боеприпас, то есть дрон, способный длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать, стремительно пикируя на нее. Спустя год войны, российские инженеры решили увеличить количество боеприпасов (или установить более мощные с точки зрения тактико-технических характеристик).

Напомним, 16 апреля, украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал, как можно защитить солдат от российских дронов-камикадзе "Ланцет", которые активно используют ВС РФ.

В мае 2022 года Вооруженные силы Украины захватили новейшую версию российского военного беспилотника "Орлан-10". Основатель сайта infocar.ua Павел Кащук разобрал аппарат и рассказал о его особенностях в видеоролике