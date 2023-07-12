Бойцы 92 бригады сбили российский беспилотник "Орлан" (видео)

Бригада, которая освобождала Харьковщину осенью 2022 года, снова отличилась успехами на фронте.

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Бойцы зенитного подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили беспилотник "Орлан". Об этом 12 июля сообщили в Facebook подразделения.

Сначала защитники решили, что ракета прошла мимо и не попала. Впоследствии бойцы зафиксировали, что дрон удалось ликвидировать.

"Тот случай, когда ты думаешь, что удача сегодня не на твоей стороне, но... со второй попытки все же удалось: картина дорисована!" — говорится в заметке.

92 бригада ВСУ в войне с Россией

Бригада Вооруженных сил Украины создана в 2000 году на базе 6-й дивизии Национальной гвардии Украины. В 2011 году произошло сокращение штат и планировали ликвидировать до 2015 года.

С началом российско-украинской войны 2014 года незначительные силы бригады находились в Харьковской области. Впоследствии подразделение отправилось в Донецкую область. С 2022 года соединение участвовало в отражении российского полномасштабного вторжения на Харьковском направлении, а также в контрнаступлении осенью 2022 года.

Бригаду назвали в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке.

Напомним, 9 июня британские ЗРК Stormer уничтожили цели российских войск. Украинские военные несколько месяцев осваивали британские зенитно-ракетные комплексы. Теперь они помогают уничтожать вражеские цели.

В конце мая 93 бригада "Холодный Яр" работает в районе Бахмута. "Холодноярцы" ликвидировали два БПЛА, которые позволяли российским захватчикам проводить разведку на расстоянии 20 км. Оба БПЛА самолетного типа позволяли российским захватчикам проводить разведку на расстоянии 20 км. Такая работа этих технических средств предоставляла возможность артиллерии осуществлять корректировку.