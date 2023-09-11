Десантники 77-ї бригади ДШВ знешкодили ворожий "Орлан" (відео)

Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату.

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Бійці 77-ї бригади ДШВ успішно знешкодили російський безпілотник "Орлан". У Facebook 11 вересня повідомили подробиці.

Позитивного результату вдалося досягти завдяки взаємодії фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади. Саме скоординовані дії допомогли ліквідувати небезпеку.

"РЕБ і ППО — непорушна стіна для засобів повітряного нападу противника", — йдеться в дописі.

Десантники додали, що ворог не почуватиметься в безпеці на українській землі. Вони наголосили, що кожен посаджений ворожий літальний апарат — це врятовані життя воїнів, які захищають Україну.

"Ворогу немає місця ніде на території України: ані на землі, ані у воді, ані в небі", — йдеться в дописі.

Знищення "Орланів" армії Росії

Російські війська регулярно втрачають безпілотники, які забезпечують окупантам розвідку. У липні бійці 92 бригади збили російський безпілотник "Орлан". Спочатку захисники вирішили, що ракета пройшла повз і не влучила. Згодом бійці зафіксували, що дрон вдалося ліквідувати.

У травні українські захисники знищили "Орлан-10" і ZALA. Бійці 93 бригади "Холодний Яр" успішно відпрацювали в районі Бахмута. Бійці ліквідували два БПЛА, які дозволяли російським загарбникам проводити розвідувальні заходи. Обидва дрони давали можливість окупантам здійснювати розвідку на відстані 20 км. Така робота цих технічних засобів надавала можливість артилерії ворога здійснювати відповідне корегування.

Нагадаємо, 28 серпня експерти показали, як працює дрон-камікадзе "Ланцет". Дрони "Орлан" і "Ланцет" запускаються двома бійцями з катапульти й доповнюють один одного в полюванні за цілями противника.