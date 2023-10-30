В Грузию зашла "диверсионная группа россиян", — Саакашвили

Группой, как заявил Михеил Саакашвили, руководит 1-е главное управление российской армии. Бывший президент Грузии подчеркнул, что нужна координация с гражданским обществом и народом.

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Диверсионная группа россиян зашла на территорию Грузии. Об этом заключенный бывший грузинский президент Михеил Саакашвили сообщил во время видеосвязи на судебном процессе, сообщает "Эхо Кавказа" в понедельник, 30 октября.

По его словам, у российских диверсантов плохие намерения. Он призвал осторожно и внимательно относится к россиянам. Саакашвили отметил, что нужно создать горячую линию "гражданской обороны", куда все желающие смогут позвонить и сообщить относительно антигрузинских проявлений в стране.

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По его информации, прибыла диверсионная группа, которой поставлена задача захватить власть в условиях беспорядков и дестабилизации. Каждая группа ребят спортивного телосложения должна быть на контроле.

"Таких людей более ста тысяч", — пояснил бывший руководитель государства.

Михеил Саакашвили добавил, что группой руководит 1-е главное управление российской армии. В этой ситуации, по его мнению, нужна координация с партнерами Грузии, гражданским обществом и народом.

Саакашвили в тюрьме

Осенью 2021 года Михеил Саакашвили решил вернуться на родину, чтобы принять участие в политической жизни страны. Однако его арестовали и обвиняют в ряде злоупотреблений, связанных с финансовыми вопросами.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Грузия обвинила польского врача в тайном вывозе биоматериала Саакашвили. Медика завели в отдельную комнату и обыскали. В обуви будто нашли смятую бумажку с биоматериалом грузинского политика, который никак не может выздороветь от неустановленной болезни.

3 июля президент Владимир Зеленский выразил протест против действий грузинских властей. Политик заявил, что Саакашвили убивают по приказу Кремля.

Напомним, в конце сентября жена Саакашвили впервые посетила политика в Грузии. Женщина отметила, что сейчас она оказалась психологически готовой для встречи с ним.