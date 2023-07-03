"РФ убивает гражданина Украины": Зеленский раскритиковал Грузию после новых фото Саакашвили

По словам президента Украины, Киев неоднократно призывал Тбилиси передать политика на лечение, где ему окажут необходимую помощь, но это игнорировалось. Сейчас пришло время незамедлительного ответа.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал состояние экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили критическим и призвал немедленно решить проблему. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 июля.

По словам главы государства, Россия не оставляет попыток расправиться с гражданином Украины Михаилом Саакашвили и делает это при помощи грузинских властей. Официальный Киев неоднократно обращался к Тбилиси с призывом прекратить издевательства над человеком и вернуть его обратно в Украину, однако дело так и не сдвинулось с места.

С таким же призывом обращались и международные партнеры, но даже это не помогло.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Зеленский призвал грузинскую власть передать политика Украине, где ему окажут необходимую помощь и лечение. Также глава государства попросил о помощи у западных союзников, чтобы они не игнорировали издевательства над экс-президентом Грузии и сделали все возможное для того, чтобы ему помочь.

"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", — подытожил президент, имея в виду стремление Грузии стать частью европейской семьи.

Напомним, 3 июля сообщалось, что Михаил Саакашвили показал ребра во время судебного процесса. На видео, которое появилось было опубликовано в сети можно заметить, что грузинский политик сильно похудел и продолжает находиться в больнице.