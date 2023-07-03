"РФ вбиває громадянина України": Зеленський розкритикував Грузію після нових фото Саакашвілі

За словами президента України, Київ неодноразово закликав Тбілісі передати політика на лікування, де йому нададуть необхідну допомогу, але це ігнорувалося. Зараз настав час негайної відповіді.

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Президент України Володимир Зеленський назвав стан екслідера Грузії Михайла Саакашвілі критичним і закликав негайно вирішити проблему. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 3 липня.

За словами глави держави, Росія не полишає спроб розправитися з громадянином України Михайлом Саакашвілі та робить це за допомогою грузинської влади. Офіційний Київ неодноразово звертався до Тбілісі із закликом припинити знущання над людиною та повернути її назад в Україну, однак справа так і не зрушила з місця.

З таким самим закликом зверталися і міжнародні партнери, але навіть це не допомогло.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі. Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", — ідеться в повідомленні.

Окремо Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати політика Україні, де йому нададуть необхідну допомогу та лікування. Також глава держави попросив про допомогу в західних союзників, щоб вони не ігнорували знущання над експрезидентом Грузії та зробили все можливе для того, щоб йому допомогти.

"Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність", — підсумував президент, маючи на увазі прагнення Грузії стати частиною європейської сім'ї.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що Михайло Саакашвілі показав ребра під час судового процесу. На відео, яке з'явилося було опубліковано в мережі, можна помітити, що грузинський політик сильно схуд і продовжує перебувати в лікарні.