"Продовжую худнути": Саакашвілі показав ребра під час судового процесу (фото, відео)

На відео, яке з'явилось у мережі, видно Саакашвілі, який сильно схуднув і перебуває у лікарні.

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3 липня Міхеіл Саакашвілі, експрезидент Грузії, прямо під час судового засідання показав присутнім, наскільки він схуднув за час ув'язнення. Кадри з суду опублікував опозиційний грузинський телеканал Mtavari.

56-річний політик з'явився у залі суду онлайн — на той момент від перебував у лікарні Viva Med. Стіну лікарняної палати прикрашає прапор України, свідчать кадри відео.

Саакашвілі - у лікарні: пряме включення під час судового засідання 3 липня

У певний момент Саакашвілі підняв догори футболку і показав свій стан. Видно ступінь втрати ваги: замість звичайного вигляду — ребра та впалий живіт.

Демонстрація стану здоров'я Саакашвілі

Втім демонстрація не зупинила судове засідання — воно продовжилось, ніби нічого не сталось, свідчить відео опозиційного телеканалу. Помічниця Саакашвілі — Дарина Чиж — переклала, що сказав політик під час дистанційного засідання. Він заявив, що зовні може виглядати слабким, однак всередині сильний, тому і далі наполягає — не вчиняв злочини проти Грузії.

Саакашвілі - під час судового засідання 3 липня 2023 року

Зазначимо, у березні 2023 року Міхеїл Саакашвілі повідомив про те, що схуднув майже удвічі: раніше важив 120 кг, тепер — 67 кг. Лікарі прогнозували, що при подальшому схудненні у нього почнеться "поліорганна недостатність".

Саакашвілі ув'язнили восени 2021 року — він повернувся до Грузії, прагнучи взяти участь у політичному житті країни. Місцева влада його відразу арештувала і звинуватила у незаконному перетині кордону. Після того доєднали й інші звинувачення, зокрема ішлося про перевитрати державних коштів. Політик оголосив голодування, згодом скасував його, однак його стан здоров'я продовжував погіршуватись.

Грузинський експрезидент продовжує мати доступ до соцмереж. На власній сторінці Facebook він підтримує своїх однодумців, а вони закликають владу звільнити політика і називають його "особистим полоненим Путіна".

Саакашвілі - про діяльність своїх соратників в Грузії

Нагадуємо, урядовці Грузії весною 2023 року відновили авіасполучення з Росією. Грузинські громадяни вийшли на протести проти цього рішення, але його все ж не скасували.

Кількома тижнями раніше були ще одні заворушення. Тоді грузинські політики намагались ввести закон, який ставав загрозою свободі слова. Люди зібрались на центральній площі Тбілісі і добились свого: закон відкладено.