"Розпадаються кістки": Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті (фото)

Грузинський політик розповів, що схуд зі 120 кілограм до 64, йому загрожує поліорганна недостатність. Адвокат Саакашвілі заявив, що стан його клієнта погіршується з кожним днем.

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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті у лікарні, куди його перевели із в'язниці. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News 12 березня.

Йому загрожує поліорганна недостатність, якщо вага досягне менше ніж 60 кілограм.

"Спочатку я був 120 кілограмів, зараз у мене 64, якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність", — сказав він.

Саакашвілі також заявив, що весь час перебуває в ліжку, а його кістки "розпадаються", що завдає сильного болю.

Адвокат колишнього президента Грузії Шалва Хачапурідзе розповів, що стан його клієнта погіршується з кожним днем. Він порівняв його із в'язнем у нацистській Німеччині.

"Це жахлива сцена. Він схожий на в'язня концтабору у нацистській Німеччині", — зазначив правозахисник.

Крім того, Міхеіл Саакашвілі звернувся до тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці Тбілісі після того, як парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про "іноагентів".

"Будьте дуже пильні, будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни через мстиві настрої режиму олігархів", — додав він.

Нагадаємо, 20 листопада адвокат експрезидента Грузії розповів, що його було отруєно. Мати Саакашвілі розповіла, що у його організмі виявлено підвищений вміст важких металів. Водночас, пенітенціарна служба Грузії заперечувала такі заяви.

8 листопада представник Міхеіла Саакашвілі заявив, що у нього, ймовірно, виявили туберкульоз та деменцію. Він не виключив, що загалом у політика можуть виявити 36 захворювань.