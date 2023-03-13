"Распадаются кости": Саакашвили заявил, что находится на грани смерти (фото)

Грузинский политик рассказал, что похудел с 120 килограмм до 64-ти, ему грозит полиорганная недостаточность. Адвокат Саакашвили заявил, что состояние его клиента ухудшается с каждым днем.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Об этом политик сказал в интервью британскому телеканалу Sky News 12 марта.

Ему грозит полиорганная недостаточность, если вес достигнет меньше 60 килограмм.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас у меня 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", — сказал он.

Саакашвили также заявил, что все время находится в постели, а его кости "распадаются", что причиняет мучительную боль.

Адвокат бывшего президента Грузии Шалва Хачапуридзе рассказал, что состояние его клиента ухудшается с каждым днем. Он сравнил его с узником в Нацистской Германии.

"Это ужасная сцена. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", — отметил правозащитник.

Кроме того, Михаил Саакашвили обратился к тысячам демонстрантов, которые вышли на улицы Тбилиси после того как парламент в первом чтении принял законопроект об "иноагентах".

"Будьте очень бдительны, будьте готовы к мобилизации в кратчайшие сроки из-за мстительных настроений режима олигархов", — добавил он.

Напомним, 20 ноября адвокат экс-президента Грузии рассказал, что он был отравлен. Мать Саакашвили рассказала, что в его организме выявлено повышенное содержание тяжелых металлов. В то же время Пенитенциарная служба Грузии отрицала такие заявления.

8 ноября представитель Михаила Саакашвили заявил, что у него, вероятно, обнаружили туберкулез и деменцию. Он не исключил, что в целом у политика могут подтвердиться 36 заболеваний.