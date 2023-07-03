"Продолжаю худеть": Саакашвили показал ребра во время судебного процесса (фото, видео)

На видео, которое появилось в сети, видно Саакашвили, который сильно похудел и находится в больнице.

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3 июля Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, прямо во время судебного заседания показал присутствующим, насколько он похудел за время заключения. Кадры из суда опубликовал оппозиционный грузинский телеканал Mtavari.

56-летний политик появился в зале суда онлайн — на тот момент от находился в больнице Viva Med. Стену больничной палаты украшает флаг Украины, свидетельствуют кадры видео.

Саакашвили — в больнице: прямое включение во время судебного заседания 3 июля

В определенный момент Саакашвили поднял вверх футболку и показал свое состояние. Видна степень потери веса: вместо обычного вида — ребра и впалый живот.

Демонстрация состояния здоровья Саакашвили

Впрочем демонстрация не остановила судебное заседание — оно продолжилось, будто ничего не произошло, свидетельствует видео оппозиционного телеканала. Помощница Саакашвили — Дарья Чиж — перевела, что сказал политик во время дистанционного заседания. Он заявил, что внешне может выглядеть слабым, однако внутри сильный, поэтому и дальше настаивает — не совершал преступления против Грузии.

Саакашвили — во время судебного заседания 3 июля 2023 года

Отметим, в марте 2023 года Михеил Саакашвили сообщил о том, что похудел почти вдвое: раньше весил 120 кг, теперь — 67 кг. Врачи прогнозировали, что при дальнейшем похудении у него начнется "полиорганная недостаточность".

Саакашвили посадили осенью 2021 года — он вернулся в Грузию, стремясь принять участие в политической жизни страны. Местные власти его сразу арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы. После этого добавили и другие обвинения, в частности речь шла о перерасходе государственных средств. Политик объявил голодовку, впоследствии отменил ее, однако его состояние здоровья продолжало ухудшаться.

Грузинский экс-президент продолжает иметь доступ к соцсетям. На собственной странице Facebook он поддерживает своих единомышленников, а они призывают власти освободить политика и называют его "личным пленником Путина".

Саакашвили — о деятельности своих соратников в Грузии

Напоминаем, чиновники Грузии весной 2023 года возобновили авиасообщение с Россией. Грузинские граждане вышли на протесты против этого решения, но его все же не отменили.

Несколькими неделями ранее были еще одни беспорядки. Тогда грузинские политики пытались ввести закон, который становился угрозой свободе слова. Люди собрались на центральной площади Тбилиси и добились своего: закон отложен.