Спрятал в обуви: Грузия обвинила польского врача в тайном вывозе биоматериала Саакашвили (видео)

Польского врача завели в отдельную комнату и обыскали. В обуви нашли смятую бумажку якобы с биоматериалом грузинского политика, который никак не может выздороветь от неустановленной болезни.

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Грузинские правоохранители обыскали польского врача, который посещал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Во время обыска в обуви обнаружили биоматериалы политика, который с октября 2021 года находится под наблюдением медиков. О деталях происшествия рассказало издание News Georgia.

Об "инциденте" первыми сообщили представители пенитенциарной системы, которые следят за Саакашвили во время его пребывания в клинике Viva Med. В частности, опубликовали видео, на котором видно, как все происходило.

Запись — без звука. Сначала зрители видят кадры с камеры наблюдения, затем — сделанные смартфоном правоохранителя.

Начинается запись с того, что в небольшую комнату, где находились трое мужчин в гражданской одежде, заходит четвертый мужчина. Его приглашают сесть на диван, а затем заставляют разуться.

Обыск врача, который виделся с Саакашвили

При осмотре ботинка внутри обнаружили смятую бумажку. Затем ее разворачивают и кладут на диван. Что было завернуто в бумажке, на видео не видно.

Сверток, который обнаружили в обуви врача

В заявлении Минюста Грузии, на которое ссылается издание, утверждают, что польский врач тайно пытался вынести биоматериалы Саакашвили. При этом отмечается, что врач имел полный доступ к политику и мог взять все необходимые биоматериалы открыто.

Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии, заявил, что теперь не уверен, возможен ли повторный визит польских врачей в медицинское учреждение: "Упомянутое действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности, несовместимой с врачебно-этическими и правовыми нормами поведения. Это не может быть объяснено логически".

События в больнице, где находится Саакашвили

Отметим, Михеил Саакашвили — экс-президент Грузии и гражданин Украины. Осенью 2021 года он вернулся на родину, чтобы принять участие в политической жизни страны. Однако его арестовали и обвиняют в ряде злоупотреблений, связанных с финансовыми вопросами.

С октября 2021 года политик находится в больнице: сначала он голодал, потом у него обнаружили генетическую наследственную болезнь талассемию, сейчас за его состоянием следят врачи клиники.

Напоминаем, во время одного из последних судебных заседаний Михеил Саакашвили показал свое физическое состояние в целом. Благодаря публичной трансляции люди увидели насколько сильно он похудел.

Президент Зеленский выразил протест против действий грузинских властей. Политик заявил, что Саакашвили убивают по приказу Кремля.