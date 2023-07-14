Сховав у взутті: Грузія звинуватила польського лікаря у таємному вивезенні біоматеріалу Саакашвілі (відео)

Польського лікаря завели в окрему кімнату й обшукали. У взутті знайшли зім'ятий папірець нібито з біоматеріалом грузинського політика, який ніяк не може одужати від невстановленої хвороби.

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Грузинські правоохоронці обшукали польського лікаря, який відвідував експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Під час обшуку у взутті виявили біоматеріали політика, який з жовтня 2021 року перебуває під наглядом медиків. Про деталі події розповіло видання News Georgia.

Про "інцидент" першими повідомили представники пенітенціарної системи, які стежать за Саакашвілі під час його перебування у клініці Viva Med. Зокрема, опублікували відео, на якому видно, як все відбувалось.

Запис — без звуку. Спершу глядачі бачать кадри з камери спостереження, потім — зроблені смартфоном правоохоронця.

Починається запис з того, що до невеликої кімнати, де перебували троє чоловіків у цивільному одязі, заходить четвертий чоловік. Його припрошують сісти на канапу, а потім примушують роззутись.

Обшук лікаря, який бачився із Саакашвілі

Під час огляду черевика всередині виявили зім'ятий папірець. Потім його розгортають і кладуть на канапу. Що було загорнуто у папірець, на відео не видно.

Згорток, який виявили у взутті лікаря

У заяві Мін'юсту Грузії, на яку посилається видання, стверджують, що польський лікар таємно намагався винести біоматеріали Саакашвілі. Водночас зазначається, що лікар мав повний доступ до політика і міг взяти усі необхідні біоматеріали відкрито.

Раті Брегадзе, міністр юстиції Грузії, заявив, що тепер невпевнений, чи можливий повторний візит польських лікарів в медичний заклад: "Згадана дія з боку лікаря додає ще більшої двозначності, несумісної з лікарсько-етичними та правовими нормами поведінки. Це не може бути пояснено логічно".

Події в лікарні, де перебуває Саакашвілі

Зазначимо, Міхеіл Саакашвілі — експрезидент Грузії та громадянин України. Восени 2021 року він повернувся на батьківщину, щоб взяти участь у політичному житті країни. Однак його арештували й звинувачують у низці зловживань, пов'язаних з фінансовими питаннями.

З жовтні 2021 року політик перебуває у лікарні: спершу він голодував, потім у нього виявили генетичну спадкову хворобу таласемію, зараз за його станом стежать лікарі клініки.

Нагадуємо, під час одного з останніх судових засідань Міхеіл Саакашвілі показав свій фізичний стан на загал. Завдяки публічній трансляції, люди побачили наскільки сильно він схуд.

Президент Зеленський висловив протест проти дій грузинської влади. Політик заявив, що Саакашвілі убивають за наказом Кремля.