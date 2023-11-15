В Украине заблокировали поставки микрочипов из ЕС в РФ для Shahed-136 и Mohajer-6 (видео)

Российский предприниматель из Нидерландов руководил процессом обхода санкций, которые были установлены странами ЕС, и обеспечивал европейскими и американскими компонентами оккупантов.

Related video

Правоохранители ликвидировали канал поставки из ЕС в Россию компонентов для ударных дронов Shahed-136 и Mohajer-6. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции на YouTube.

Полицейские получили образцы указанных дронов в исправном состоянии. Специалисты разложили их на компоненты и установили, что микрочипы и другие блоки управления поставляли из стран ЕС и США.

Важно

Сбивают самый маленький дрон: Наев показал работу групп ПВО, уничтожающих российские БПЛА (видео)

Данные получил Интерпол. Нидерланды первым откликнулись на запрос. На основе полученных материалов она начала международную операцию "Дрейк".

Впоследствии правоохранители установили, что на территории Нидерландов длительное время проживает российский предприниматель. Он использовал оффшорные счета на Мальдивах и фиктивные предприятия в Украине осуществлял обход санкций, которые были установлены странами ЕС. Благодаря этой информации нарушитель был задержан.

В конце октября суд в Роттердаме объявил ему приговор. Он получил полтора года тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. На основании собранной информации международной операции "Дрейк" удалось наладить механизм преследования преступников не только в Украине, но и других странах Европы.

Тайна дрона "Герань-2"

Россия часто применяет беспилотник "Герань-2", прообраз иранского дрона-камикадзе Shahed-136, против мирных украинских жителей и гражданской инфраструктуры. Он был создан в XX веке немецкими инженерами и назывался Die Drohne Antiradar (DAR). Самый известный иранский беспилотник стал наследником немецкой разработки 80-х годов DAR, который должен был противостоять советской системе ПВО.

Напомним, 14 ноября в Воздушных силах ВСУ показали уничтожение дронов Shahed ночью. Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук объяснил, что каждый сбитый БПЛА это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны.