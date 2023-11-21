Над Черным морем сбили уникальный вражеский БПЛА Mohajer-6, — Воздушные силы

Дрон является многофункциональным и может нести бомбы и ракеты. Также беспилотник может достигать скорости 200 км/ч.

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Силы обороны сбили над Черным морем 21 ноября уникальный беспилотник Mohajer-6, который запустили оккупанты. Об этом сообщают в воздушном командовании "Юг".

В частности, российский разведывательно-ударный БпЛА иранского производства был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Одесской областю.

Отметим, что подробностей уничтожения беспилотника в сообщении командования нет.

Чем уникален БпЛА Mohajer-6

Беспилотник Mohajer-6 может выполнять как и разведывательные задачи, так и наносить удары. В частности, он может нести бомбы Ghaem и ракеты Almas и развивать скорость до 200 км/ч.

В беспилотнике установлены микросхемы и чипы американских компаний Linear Technology Corporation, Texas Instruments и Xilinx. Работает дрон на австрийских двигателях Rotax, которые запрещено поставлять в Иран и Россию санкциями ЕС.

Впервые украинские Силы обороны сбили такой дрон в сентябре прошлого года над Черным морем. Он был почти неповрежден, поэтому военные разобрали и изучили его содержимое.

В частности, 15 ноября украинские правоохранители сообщали, что заблокировали канал, по которому через из Евросоюза поставлялись компоненты к дронам Shahed-136 и Mohajer-6. Поставлял компоненты россиянин, который проживал длительное время в Нидерландах. За содеянное ему назначили полтора года заключения и обязали заплатить 200 тыс. евро штрафа.

Напомним, в Украине может появиться первый мультикоптер-дрононосец. С помощью него украинские военные могут наносить удары по дальнобойной артиллерии оккупантов.