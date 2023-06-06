В ВМС раскрыли детали уничтожения иранского Mohajer-6 над Черным морем (видео)

Еще в сентябре 2022 года украинский экипаж сбил дрон. Он упал в воду почти невредимым, поэтому украинские специалисты подробно изучили компоненты беспилотника.

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Экипаж украинского малого бронированного катера уничтожил российский дрон иранского производства Mohajer-6 над Черным морем. Об этом рассказал штурман Артем в выпуске программы телерадиостудии Минобороны Украины "Бриз".

23 сентября 2022 над Черным морем сбили беспилотник Mohajer-6. Экипаж катера смог попасть в него и БПЛА стал спускаться в воду на парашюте. Когда военные нашли дрон, то оказалось, что он почти невредим. На крепежах также обнаружили корректируемую авиабомбу.

"Он попал в наши руки практически цел. Начали считывать с него информацию", — рассказывает Артем.

Известно, что перехват 23 сентября стал первым уничтожением беспилотника этого типа, поэтому украинские специалисты разобрали и изучили содержание БПЛА. Оказалось, что у Mohajer-6 был австрийский двигатель Rotax Aircraft Engines, японские, китайские и американские камеры, а также лазерный дальномер. Большинство компонентов считалось товаром событийного назначения.

Также моряк рассказал, что во время одного из эпизодов боев, российский дрон-камикадзе попал в катер. Действия военнослужащих позволили сберечь МБАК, пожар удалось вовремя погасить.

Напомним, Фокус разбирался, что известно об украинском проекте катеров "Гюрза-М", и как ВМС Украины получили 8 катер для операций на воде.

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