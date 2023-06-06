У ВМС розкрили деталі знищення іранського Mohajer-6 над Чорним морем (відео)

Ще у вересні 2022 року українські моряки збили дрон. Він впав у воду майже неушкодженим, тому українські фахівці детально вивчили компоненти безпілотника.

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Екіпаж українського малого броньованого катера знищив російський дрон іранського виробництва Mohajer-6 над Чорним морем. Про це розповів штурман Артем у випуску програми телерадіостудії Міноборони України "Бриз".

23 вересня 2022 року над Чорним морем збили безпілотник Mohajer-6. Екіпаж катера зміг влучити в нього й БПЛА почав спускатись у воду на парашуті. Коли військові знайшли дрон, то виявилось, що він майже неушкоджений. На кріпленнях також виявили кореговану авіабомбу.

"Він потрапив до наших рук практично цілий. Почали зчитувати з нього інформацію", — розповідає Артем.

Відомо, що збиття 23 вересня стало першим знищенням безпілотника цього типу, тому українські фахівці розібрали та вивчили зміст БПЛА. Виявилось, що Mohajer-6 мав австрійський двигун Rotax Aircraft Engines, японські, китайські та американські камери, а також лазерний далекомір. Переважна більшість компонентів вважалась товаром подійного призначення.

Також моряк розповів, що під час одного з епізодів боїв, російській дрон-камікадзе влучив в катер. Дії військовослужбовців дозволили зберегти МБАК, пожежу вдалося вчасно погасити.

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