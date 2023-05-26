У стрій Військово-морських сил України ввели український катер "Буча" (фото)

На озброєнні бронекатера є дві 30-мм гармати, автоматичний гранатомет та ПТРК "Барʼєр". МБАК будуть використовувати для патрулювання у прибережній зоні та у річках.

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Склад корабельно-катерного складу ВМС України передали малий броньований артилерійський катер "Буча". Про це повідомляє АрміяInform.

Бронекатер пройшов як заводські, так і державні випробування. На катері встановлено сучасне навігаційне та радіолокаційне обладнання, а також озброєння для ураження цілей. Зазначається, що одна з особливостей МБАК це мала помітність в радіолокаційному, тепловому та оптико-електронному діапазоні. Також у катера є система захисту від наведення ворожої зброї. Для цього є автоматична система постановки димових та теплових завіс.

На церемонії прийняття МБАК у стрій був генерал Залужний та контрадмірал Неїжпапа Фото: АрміяInform

Основне завдання МБАК — це патрулювання в річках, лиманах та в ближній морській зоні. "Буча" буде також захищати важливі обʼєкти на воді та в прибережній зоні України. Окрім цього бронекатер буде протидіяти ворожим спробам висаджувати десант. Для цього МБАК має 2 бойових модуля "Катран-М" — це 30 мм гармати, гранатомет КБА-117, 2 ПТРК "Барʼєр" та кулемет 7,62 КТ.

Фото: АрміяInform

Відомо, що це 8 катер МБАК для ВМС України. Його заклали ще у 2019 році, проте виробництво зупинялось у грудні 2020 року. Були готові деталі корпусу, проте його ще не починали зʼєднувати. Відновили роботи лише у 2021 році у липні. Спустили на воду катер 30 вересня 2021 року на підприємстві "Кузня на Рибальському".

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року ДБР провело обшуки на заводі "Кузня на Рибальському" за підозрою в постачанні неякісної техніки за завищеною ціною.

17 травня російські окупанти вивезли в Севастополь захоплений в Маріуполі МБАК. Всього загарбники захопили 4 українськи МБАК.