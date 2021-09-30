"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой артиллерийский катер (видео)

Перед принятием на вооружение ВМС Украины, "Гюрза-М" должна пройти этап государственных испытаний. Строительство судна стартовало еще в 2019 году.

Для Военно-морских сил Украины спустили на воду 8-й малый бронированный артиллерийский катер, построенного на мощностях "Кузни на Рыбальском". Об этом сообщает активист и ветеран войны с Россией Александр Погребинский, опубликовавший видео с церемонии спуска катера.

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В торжественной церемонии приняли участие представители из Минобороны, ВМС, а также бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как пишет "Милитарный", МБАК теперь будет проходить государственные испытания, после чего поступит в состав Военно-морских сил. В издании указывают, что строительство катера стартовало еще в 2019 году. Судно планировалось построить за 4 месяца.

Седьмой МБАК был спущен на воду в апреле 2019 года, а с сентября 2020 он находится в составе ВМСУ. В Минобороны уже заявили, что ограничатся закупкой 8 катеров.

Характеристики "Гюрзы-М"

Длина — 23 м

Ширина — 4,8 м

Осадка — 1 м

Скорость — 25 узлов

Дальность плавания — 900 миль

Автономность — 5 суток

Экипаж — 5 человек

Ситуация на "Кузня на Рыбальском"

28 апреля ГБР провело обыски на заводе по подозрению в поставках некачественной техники по завышенной цене. Речь идет о двух катерах типа "Кентавр-ЛК", которые с 2018 года проходят испытания. Следствие считает, что тактико-технические характеристики не соответствуют заявленным. В частности, катера не достигают указанной скорости, водоизмещения и осадки.

[ + – ] Корпус Кентавра-МК Фото: Скриншот

На предприятии заявили, что "Кентавр-ЛК" — это пилотный проект, поэтому изменения в ТТХ являются естественными. Их определяет Минобороны.

Подозрение получил генерал-лейтенант Игорь Павловский, который с 2015 по 2019 годы был замминистра обороны, два директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также подозреваемым стал глава правления "Кузни на Рыбальском".

Напомним, 5 июля стало известно, что спустя пол года простоя "Кузня на Рыбальском" возобновила строительство катеров для ВМСУ.