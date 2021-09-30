"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий артилерійський катер (відео)
Перед взяттям на озброєння ВМС України, "Гюрза-М" повинна пройти етап державних випробувань. Будівництво судна стартувало ще в 2019 році.
Для Військово-морських сил України спустили на воду 8-й малий броньований артилерійський катер, побудований на потужностях "Кузні на Рибальському". Про це повідомляє активіст і ветеран війни з Росією Олександр Погребинський, який опублікував відео з церемонії спуску катера.
В урочистій церемонії взяли участь представники з Міноборони, ВМС, а також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.
Як пише "Мілітарний", МБАК тепер проходитиме державні випробування, після чого надійде до складу Військово-морських сил. У виданні зазначають, що будівництво катера стартувало ще в 2019 році. Судно планувалося побудувати за 4 місяці.
Сьомий МБАК був спущений на воду в квітні 2019 року, а з вересня 2020 він знаходиться в складі ВМСУ. У Міноборони вже заявили, що обмежаться закупівлею 8 катерів.
Характеристики "Гюрза-М":
- довжина — 23 м;
- ширина — 4,8 м;
- осадження — 1 м;
- швидкість — 25 вузлів;
- дальність плавання — 900 миль;
- автономність — 5 діб;
- екіпаж — 5 осіб.
Ситуація на "Кузня на Рибальському"
28 квітня ДБР провело обшуки на заводі за підозрою в поставках неякісної техніки за завищеною ціною. Йдеться про два катери типу "Кентавр-ЛК", які з 2018 року проходять випробування. Слідство вважає, що тактико-технічні характеристики не відповідають заявленим. Зокрема, катери не досягають зазначеної швидкості, водотоннажності й осадження.
На підприємстві заявили, що "Кентавр-ЛК" — це пілотний проєкт, тому зміни в ТТХ є природними. Їх визначає Міноборони.
Підозри отримали генерал-лейтенант Ігор Павловський, який з 2015 по 2019 роки був заступником міністра оборони, два директори Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони. Також підозрюваним став глава правління "Кузні на Рибальському".
Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що через пів року простою "Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для ВМСУ.