Відтіснити літаки РФ і захистити Чорне море: що зможе Україна з F-16, — ВМСУ
Як розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа, Україна також хоче розширити судноплавний коридор, щоб кораблі могли заходити також у порти Миколаївської та Херсонської областей.
Україна за допомогою винищувачів F-16 зможе захистити північно-західну частину Чорного моря від російських літаків. Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, пише Reuters.
За його словами, під захистом також опиниться морський коридор для цивільних суден.
Офіцер зазначив, що поставки Україні американських F-16, які за очікуваннями будуть незабаром, стануть тим, що дасть змогу кинути виклик "повному пануванню" Росії в небі над Чорним морем.Важливо
"F-16 із правильним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищена", — розповів Неїжпапа.
При цьому командувач ВМС ЗСУ наголосив, що Україна також хоче розширити судноплавний коридор, щоб кораблі могли заходити також у порти Миколаївської та Херсонської областей. Однак поки що це неможливо, адже РФ контролює Кінбурнську косу.
Неїжпапа зауважив, що цивільні судна в деяких районах супроводжують патрульні катери, які допомагають захистити їх від мін, коли ППО забезпечують прикриття і портів, і коридорів.
Раніше у ВМСУ повідомили, що РФ навчилася обстрілювати Україну ракетами з підводних човнів, які стоять у Новоросійську. Представник ВМСУ Дмитро Плетенчук також заявив, що росіяни не використовують великі десантні кораблі. Вони залишаються в Криму в кількості 5 одиниць.