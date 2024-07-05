Оттеснить самолеты РФ и защитить Черное море: что сможет Украина с F-16, — ВМСУ

Как рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа, Украина также хочет расширить судоходный коридор, чтобы корабли могли заходить также в порты Николаевской и Херсонской областей.

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Украина при помощи истребителей F-16 сможет защитить северо-западную часть Черного моря от российских самолетов. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, пишет Reuters.

По его словам, под защитой также окажется морской коридор для гражданских судов.

Офицер отметил, что поставки Украине американских F-16, которые по ожиданиям будут в скором времени, станут тем, что позволит бросить вызов "полному господству" России в небе над Черным морем.

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"F-16 с правильным вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищена", – рассказал Неижпапа.

При этом командующий ВМС ВСУ подчеркнул, что Украина также хочет расширить судоходный коридор, чтобы корабли могли заходить также в порты Николаевской и Херсонской областей. Однако пока это невозможно, ведь РФ контролирует Кинбурнскую косу.

Неижпапа заметил, что гражданские суда в некоторых районах сопровождают патрульные катера, которые помогают защитить их от мин, когда ПВО обеспечивают прикрытие и портов, и коридоров.

Ранее в ВМСУ сообщили, что РФ научилась обстреливать Украину ракетами из подлодок, которые стоят в Новороссийске. Представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук также заявил, что россияне не используют большие десантные корабли. Они остаются в Крыму в количестве 5 единиц.