ДБР знищило понад сотню гучних кримінальних справ на початку війни з РФ, – розслідування

За даними журналістів, уночі 24 лютого з центрального офісу Держбюро розслідувань вивезли таємні матеріали. Вранці папери вже були у Хмельницькому, голова відомства особисто дозволив їх утилізувати.

Держбюро розслідувань (ДБР) після початку повномасштабної війни України з Росією знищило таємні матеріали важливих справ. Про це йдеться у розслідуванні телеканалу "Сьогодні".

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Джерела журналістів в одному з правоохоронних органів передали внутрішню доповідну записку, де описувався процес знищення матеріалів.

[ + – ] Таємні матеріали з центрального офісу ДБР вивезли вночі 24 лютого

У розслідуванні йдеться, що 24 лютого о 01:30 ночі з центрального офісу ДБР вивезли таємні матеріали, але частину залишили для знищення в Києві. Вже о 07:00 вивезені матеріали доправили до Хмельницького.

До Хмельницького управління приїхав із Києва голова відомства Олексій Сухачов і підписав дозвіл на утилізацію партії таємних документів. Деякі були під грифом "особливо важливі".

Папери знищували до 26 лютого, у списку опинилися такі справи:

про "Харківські угоди". Їх підписали у 2010 році колишні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Завдяки цьому Чорноморський флот РФ залишився у Криму до 2042 року, а Україна купувала газ зі знижкою;

про зубожіння української армії, заведене у 2014 році. Правоохоронці з'ясовували, чому з початку 1990-х і до 2014 року українська влада масово продала зброю та військову техніку;

про участь колишнього голови СБУ Олександра Якименка у розгоні Майдану. Виконання його наказу спричинило масові вбивства українців;

"вугільна справа" Медведчука, в якій фігурував і 5 президент країни Петро Порошенко;

про виробництво військових кораблів на заводі "Кузня Рибальська";

про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка;

про проходження військових кораблів України у 2018 році через Керченську протоку.

[ + – ] У деяких справах фігурує 5-й президент України Петро Порошенко

За інформацією з доповідної записки, після 24 лютого ДБР знищило секретні матеріали 140 кримінальних справ і понад 500 матеріалів негласних слідчих дій (прослуховування, таємні відеозаписи та стеження).

До таємних матеріалів справи можна віднести засекречені накази спецслужб, документи з адміністрації президента, уряду й інше.

Офіс генпрокурора України підтвердив результати розслідування "Сьогодні".

"Окремі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, які ви запитуєте, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи і захисту інформації ДБР", — заявило відомство.

Прокурори в зазначених кримінальних провадженнях не давали згоду на знищення цих матеріалів.

Чи скоїло ДБР злочин – оцінки юристів

Опитані журналістами фахівці у сфері права вважають, що дії працівників ДБР мають бути розслідувані.

"Якщо вони (секретні документи) були знищені, то це не лише незаконно. Є й кримінальна відповідальність за незбереження чи знищення матеріалів таємних", — вважає ексначальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, юрист Сергій Горбатюк.

На його думку, такі випадки суттєво ускладнюють розслідування справ.

На початку повномасштабної фази війни були серйозні проблеми з комунікаціями, тому має бути пояснення за яких обставин знищувалися кримінальні справи, сказав адвокат Віталій Титич.

"Я б трагедію не робив. Ми виходимо з диспозиції сумлінності цих осіб, які знищували, тобто вони хотіли зберегти. Це одна історія. А якщо мета була іншою – унеможливити надалі розслідування кримінального провадження, то тут фахівці працювали, тоді наслідки можуть бути негативними", – зазначив він.

Нагадаємо, що в червні СБУ запобігла продажу з України до однієї з країн Азії секретних військових розробок за 2 млн доларів.

Офіс генпрокурора України раніше звітував про завершення розслідування у справі про захоплення влади Януковичем. Розслідування вели за спецпроцедурою, оскільки підозрюваний ховається.