ГБР уничтожило более сотни громких уголовных дел в начале войны с РФ, – расследование
По данным журналистов, ночью 24 февраля из центрального офиса Госбюро расследований вывезли тайные материалы. Утром бумаги уже были в Хмельницком, глава ведомства лично разрешил утилизировать их.
Госбюро расследований (ГБР) после начала полномасштабной войны Украины с Россией уничтожило тайные материалы важных уголовных дел. Об этом говорится в расследовании телеканала "Настоящее время".
Источники журналистов в одном из правоохранительных органов передали внутреннюю докладную записку, в которой описывался процесс уничтожения материалов.
В расследовании говорится, что 24 февраля в 1:30 ночи из центрального офиса ГБР вывезли тайные материалы, но часть оставили для уничтожения в Киеве. Уже в 7:00 утра вывезенные материалы доставили в Хмельницкий.
В Хмельницкое управление приехал из Киева глава ведомства Алексей Сухачев и подписал разрешение на утилизацию партии тайных документов. Некоторые были под грифом "особо важные".
Бумаги уничтожали до 26 февраля, в списке оказались такие дела:
- о "Харьковских соглашениях". Их подписали в 2010 году бывшие президенты Украины и России Виктор Януковичем и Дмитрий Медведев. Благодаря этому Черноморский флот РФ остался в Крыму до 2042 года, а Украина покупала газ со скидкой;
- об "обнищании" украинской армии, заведенное в 2014 году. Правоохранители выясняли, почему с начала 1990-х и до 2014 года украинские власти массово продавали оружие и военную технику;
- об участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в разгоне Майдана. Исполнение его приказа привело к массовыми убийствами украинцев.
- "угольное дело" Медведчука, в котором фигурировал и 5-й президент страны Петр Порошенко;
- о производстве военных кораблей на заводе "Кузня на Рыбальском";
- о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко;
- о прохождении военных кораблей Украины в 2018 году через Керченский пролив.
По информации из докладной записки, после 24 февраля ГБР уничтожило секретные материалы 140 уголовных дел и более 500 материалов негласных следственных действий (прослушивание, тайные видеозаписи и слежка).
К тайным материалам дела можно отнести засекреченные приказы спецслужб, документы из администрации президента, правительства и прочее.
Офис генпрокурора Украины подтвердил результаты расследования "Настоящего Времени".
"Отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых совершается прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации ГБР", – заявило ведомство.
Прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласие на уничтожение этих материалов.
Совершило ли ГБР преступление – оценки юристов
Опрошенные журналистами специалисты в сфере права считают, что действия сотрудников ГБР должны быть расследованы.
"Если они (секретные документы) были уничтожены, то это не только незаконно. Есть и уголовная ответственность за несохранность или уничтожение материалов тайных", – считает экс-начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, юрист Сергей Горбатюк.
По его мнению, такие случаи существенно усложняют расследование дел.
В начале полномасштабной фазы войны были серьезные проблемы с коммуникациями, поэтому должно быть объяснение, при каких обстоятельствах уничтожались уголовные дела, сказал адвокат Виталий Титыч.
"Я бы трагедию не делал. Мы выходим с диспозиции добросовестности этих лиц, которые уничтожали, то есть они хотели сберечь. Это одна история. А если цель была другой – сделать невозможным в дальнейшем расследование уголовного производства, то тут специалисты работали, тогда последствия могут быть негативными", – отметил он.
Напомним, что в июне СБУ предотвратила продажу из Украины в одну из стран Азии секретных военных разработок за 2 млн долларов.
Офис генпрокурора Украины ранее отчитывался о завершении расследования по делу о захвате власти Януковичем. Расследование вели по спецпроцедуре, поскольку подозреваемый скрывается.