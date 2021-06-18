СБУ предотвратила продажу секретных военных разработок в Азию (видео)

Сотрудники оборонного предприятия решили передать документы о военном кораблестроении за 2 миллиона долларов, считает следствие.

Служба безопасности Украины предотвратила продажу за границу документов о секретных военных разработках. Подробности расследования пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте 18 июня.

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По данным спецслужбы, бывшие и действующие сотрудники одного из оборонных предприятий завладели проектной документацией о разработке новых украинских кораблей и решили продать ее за 2 миллиона долларов в одну из стран Азии. Они успели получить несколько "авансов" от иностранных покупателей, о которых узнали контрразведчики.

[ + – ] Деньги, которые якобы передали за военные секреты в Киеве Фото: Официальный сайт СБУ

Сотрудники СБУ провели специальную операцию в одном из отелей Киева, в ходе которой задержали злоумышленников при получении платежа в размере 250 тысяч долларов за продажу очередных военных секретов. Они также провели обыски по местам жительства фигурантов и обнаружили документы, а также компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту государственной измены. Следователи готовятся сообщить предполагаемым преступникам о подозрении, а Киевская городская прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ задержала подозреваемых в сборе секретных данных о военных беспилотниках. По версии следствия, сотрудник одного из предприятий Николаева собирался передать информацию ФСБ России, которая его завербовала.

СБУ задержала военнослужащего ВСУ за сбор данных о военной части ВСУ для "МГБ ДНР". Вдобавок, военнослужащий якобы собирал арсенал оружия и взрывчатки, чтобы устроить диверсию.

Экс-сотрудника Администрации президента заподозрили в государственной измене. Как считают правоохранители, чиновник собирал и передавал агенту иностранной разведки секретные данные о сотрудничестве Украины с Китаем, Россией и Евросоюзом.