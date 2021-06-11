Готовил диверсию: СБУ задержала военнослужащего ВСУ за помощь "МГБ ДНР"

Злоумышленник собирал информацию о военной части в зоне проведения ООС и готовил оружие для нападения, предполагают силовики.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала солдата украинской армии за сотрудничество с так называемым "Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики". Подробности обнародовала пресс-служба на официальном сайте.

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По данным следствия, военнослужащий был завербован незаконным формированием "МГБ ЛНР", контролируемым российскими спецслужбами. По заданию кураторов он собирал данные о расположении, оснащении и силах аэромобильной бригады ВСУ, которая принимает участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

[ + – ] Военный билет подозреваемого Фото: Официальный сайт СБУ [ + – ] Военный билет предполагаемого агента "МГБ ДНР" Фото: Официальный сайт СБУ

Он также сам проявлял инициативу и готовился устраивать диверсии против украинских военнослужащих. Для этого собирал собственный арсенал оружия и взрывчатки. Правоохранители обнаружили средства поражения во время проведенных обысков. Предполагаемого вражеского агента задержали и вскоре ему сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации (часть 1 статьи 258-3 УКУ). СБУ под руководством Специализированной военной прокуратуры продолжает собирать доказательства против подозреваемого.

Ранее СБУ разоблачила террористов, которые собирались отравить военнослужащих ВСУ хлором в Луганской области. Как выяснила контрразведка, участники группы собирались совершить диверсию на объекте инфраструктуры, где временно расположилось подразделение — распылить ядовитое вещество в помещениях.

СБУ обнаружила майнинг-ферму, которую подключили к трансформатору. Майнеры скрывали кражу электроэнергии и рисковали устроить аварию на подстанции, оставив жителей Днепропетровской области без света. Всего группа нанесла чистых убытков на два миллиона гривен за три месяца работы.

Контрразведка СБУ разоблачила центр "легализации" боевиков "ДНР" при помощи поддельных документов. По данным спецслужбы, подозреваемые фальсифицировали данные выходцев из Крыма и ОРДЛО, среди которых были и люди, воевавшие против ВСУ.