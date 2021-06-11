Готував диверсію: СБУ затримала військовослужбовця ЗСУ за допомогу "МДБ ДНР"

Зловмисник збирав інформацію про військову частину в зоні проведення ООС і готував зброю для нападу, припускають силовики.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала солдата української армії за співпрацю з так званим "Міністерством державної безпеки Донецької народної республіки". Подробиці оприлюднила пресслужба на офіційному сайті.

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За даними слідства, військовослужбовець був завербований незаконним формуванням "МДБ ЛНР", контрольованим російськими спецслужбами. За завданням кураторів він збирав дані про розташування, оснащення та сили аеромобільної бригади ЗСУ, яка бере участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі.

[ + – ] Військовий квиток підозрюваного Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr [ + – ] Військовий квиток ймовірного агента "МДБ ДНР" Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Він також самостійно проявляв ініціативу та готувався влаштовувати диверсії проти українських військовослужбовців. Для цього збирав власний арсенал зброї та вибухівки. Правоохоронці знайшли засоби ураження під час проведених обшуків. Передбачуваного ворожого агента затримали і незабаром йому повідомили про підозру в створенні терористичної групи чи терористичної організації (частина 1 статті 258-3 ККУ). СБУ під керівництвом Спеціалізованої військової прокуратури продовжує збирати докази проти підозрюваного.

Раніше СБУ викрила терористів, які збиралися отруїти військовослужбовців ЗСУ хлором у Луганській області. Як з'ясувала контррозвідка, учасники групи збиралися здійснити диверсію на об'єкті інфраструктури, де тимчасово розташувався підрозділ — розпорошити отруйну речовину в приміщеннях.

СБУ викрила майнінг-ферму, яку підключили до трансформатора. Майнери приховували крадіжку електроенергії та ризикували влаштувати аварію на підстанції, залишивши жителів Дніпропетровської області без світла. Усього група завдала чистих збитків на два мільйони гривень за три місяці роботи.

Контррозвідка СБУ викрила центр "легалізації" бойовиків "ДНР" за допомогою підроблених документів. За даними спецслужби, підозрювані фальсифікували дані вихідців із Криму й ОРДЛО, серед яких були й люди, які воювали проти ЗСУ.