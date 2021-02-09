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СБУ задержала подозреваемого в сборе секретных данных о военных беспилотниках для ФСБ (видео)

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Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных

Сотрудника одного из стратегических предприятий Николаева подозревают в государственной измене

Следствие предполагает, что украинец был завербован ФСБ РФ и получил задание добыть секретную информацию о современной военной технике ВСУ. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на официальном сайте. 

По версии контрразведки, подозреваемый пытался завербовать руководителя одного из научных учреждений и с его помощью добраться до секретных военных документов о программах по использованию беспилотников. Он должен был передать данные ФСБ, однако правоохранители помешали, оперативно проведя спецоперацию.

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"Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных", — передает пресс-служба.  

Задержанному уже вручили подозрение в государственной измене. Досудебное расследование продолжается под руководством Луганской областной прокуратурой, в настоящий момент подозреваемому избирают меру пресечения.

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"Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных", — передает пресс-служба. 

Задержанному уже вручили подозрение по части 1 статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена). Досудебное расследование продолжается, сейчас для подозреваемого выбирают меру пресечения.

Ранее СБУ сообщила о раскрытии агентурной сети ФСБ, которая действовала в Киевской и еще четырех областях Украины. По данным пресс-службы, в группе состояли бывшие спецназовцы и военные разведчики, они пытались переманить к себе чиновников из Вооруженных сил Украины. Во время обысков у них нашли огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы и взрывчатку. 

Украинцев завербовали сотрудники ФСБ Вадим Даутов и Денис Собко, им поручили вести диверсионную деятельность в Николаевской области. Среди прочего, подозреваемым нужно было помочь группам диверсантов попасть в Украину из временно оккупированных территорий и подготовить отобранных людей. Как выяснила СБУ, предполагаемые агенты планировали атаковать боевые самолеты на аэродроме "Кульбакино", а также собирали данные о расположении и перемещениях ВСУ и работе управлений. Правоохранители получили сведения, что подозреваемые собирались похитить и вывезти в Россию одного из экс-руководителей Сил специальных операций за награду в 100 тысяч долларов.