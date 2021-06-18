СБУ запобігла продажу секретних військових розробок в Азію (відео)

Співробітники оборонного підприємства вирішили передати документи про військове кораблебудування за 2 мільйони доларів, вважає слідство.

Служба безпеки України запобігла продажу за кордон документів про секретні військові розробки. Подробиці розслідування пресслужба відомства опублікувала на офіційному сайті 18 червня.

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За даними спецслужби, колишні і чинні співробітники одного з оборонних підприємств заволоділи проектною документацією про розробку нових українських кораблів і вирішили продати її за 2 мільйони доларів в одну з країн Азії. Вони встигли отримати кілька "авансів" від іноземних покупців, про які дізналися контррозвідники.

[ + – ] Гроші, які нібито передали за військові секрети в Києві Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Співробітники СБУ провели спеціальну операцію в одному з готелів Києва, у ході якої затримали зловмисників при отриманні платежу в розмірі 250 тисяч доларів за продаж чергових військових секретів. Вони також провели обшуки за місцями проживання фігурантів та виявили документи, а також компʼютерну техніку з доказами злочинів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради. Слідчі готуються повідомити ймовірним злочинцям про підозру, а Київська міська прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше СБУ затримала підозрюваних у зборі секретних даних про військові безпілотники. За версією слідства, співробітник одного з підприємств Миколаєва збирався передати інформацію ФСБ Росії, яка його завербувала.

СБУ затримала військовослужбовця ЗСУ за збір даних про військову частину ЗСУ для "МГБ ДНР". До того ж, військовослужбовець нібито збирав арсенал зброї та вибухівки, щоб влаштувати диверсію.

Ексспівробітника Адміністрації президента запідозрили в державній зраді. Як вважають правоохоронці, чиновник збирав і передавав агенту іноземної розвідки секретні дані про співпрацю України з Китаєм, Росією та Євросоюзом.