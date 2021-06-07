Ексспівробітнику Адміністрації президента оголосили підозру в зраді, — Офіс генпрокурора

За даними слідства, підозрюваний повинен був збирати і систематизувати інформацію про стратегічну співпрацю України з ЄС, РФ і Китаєм.

Колишньому співробітнику Адміністрації Президента України, ексчлену РНБО пред'явлене звинувачення в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

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Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

За даними силовиків, ексчиновник АП у 2014 році, маючи доступ до державної таємниці, вступив у змову з агентом іноземної розвідки і передавав йому секретні дані, які отримував у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

У пресслужбі ОГПУ також додали, що після змови з іноземною розвідкою ексспівробітник АП, який також працював в РНБО, повинен був збирати, систематизувати і проводити аналітику відомостей, що стосуються сфери економіки, міжнародних відносин і стратегічного співробітництва України з ЄС, Росією та Китаєм.

"Незаконні дії підозрюваного полягали в зборі, систематизації та проведенні аналітики відомостей, що стосуються сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічної співпраці України з ЄС, РФ і Китаєм незалежно від характеру інформації, а також грифа обмеження доступу до неї. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області", — підсумували в Офісі генпрокурора.

За даними Укрінформу, українські силовики почали роботу щодо ексспівробітника АП ще в 2016-2017 роках, але прізвище топ-чиновника відмовилися назвати.

"Це не публічна особа і його ім'я нічого не скаже. Роботу щодо нього почали ще в 2016-17 роках", — заявили в коментарі журналістам.

Раніше Фокус розповідав, що суд дозволив спецрозслідування проти Януковича у справі про захоплення влади. Дозвіл дозволяє силовикам проводити досудове розслідування за відсутності підозрюваного, яким і є втікач Віктор Янукович.

Також Фокус повідомляв, що СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Козака, якого звинувачують в зраді. Дозвіл виданий на підставі підозри, яку Козак отримав разом із Віктором Медведчуком 11 травня.