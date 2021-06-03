Суд разрешил спецрасследование против Януковича по делу о захвате власти

Разрешение позволяет правоохранителям проводить досудебное расследование при отсутствии подозреваемого, которым и является Виктор Янукович.

Шевченковский районный суд Киева разрешил провести специальное расследование в рамках уголовного производства против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 3 июня объявила пресс-служба Офиса Генерального прокурора на официальном сайте.

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Разрешение позволяет правоохранителям проводить досудебное расследование при отсутствии подозреваемого, которым и является Виктор Янукович. Речь идет об уголовном производстве по факту захвата государственной власти в сентябре-октябре 2010 года.

Как считает следствие, в этот период Виктор Янукович пытался незаконно расширить свои полномочия на посту президента Украины, в частности, исполнительные и законодательные функции. Так подозреваемый неконституционным способом вернул Конституцию от 28 июня 1996 года и отменил изменения, которые были внесены в документ законом №2222-IV от 8 декабря 2004 декабря.

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Ранее Россия отказала Украине в экстрадиции Виктора Януковича. Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24" напомнила, что украинский суд уже приговорил экс-президента к 13 года лишения свободы за госизмену, кроме того, он является фигурантом еще шести уголовных производств. Как добавила глава Генпрокуратуры, правоохранители смогут быстрее разобраться с этими делами благодаря закону о "заочных осуждениях", подписанному Владимиром Зеленским.

До этого Виктор Янукович обратился к украинцам через адвоката из-за постановления Верховной Рады. Согласно документу, на четвертого президента возлагается значительная вина за аннексию Крыма, происшествия на Майдане и вооруженный конфликт на Донбассе.

Появилась информация, что суд снял арест со счетов сына Виктора Януковича — Александра. Речь идет о средствах, которые хранятся в четырех украинских банках.