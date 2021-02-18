Янукович обратился к украинцам спустя семь лет после событий Майдана (фото)

Обращение четвертый президент передал через своего адвоката Виталия Сердюка, который опубликовал его в соцсетях. В нем он отреагировал на постановление ВР, принятое накануне.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович передал через своего адвоката Виталия Сердюка обращение в связи с принятием Верховной Радой постановления, в котором значительная часть вины за трагические события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе возлагается на него лично. В письме, опубликованном юристом в Facebook, говорится, что формулировка "ключевой момент строительства украинского государства и выразитель национальной идеи свободы" в отношении событий Майдана является "издевательской".

Экс-глава государства назвал те события "государственным переворотом" и заявил, что вчерашнее постановление парламента "раскалывает общество".

"Так что же построено в стране за это время? Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан, где люди не чувствуют себя в безопасности, где царит беззаконие, где за инакомыслие преследуют или убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти", – написал Янукович.

По его словам, "иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы".

Беглый президент отметил, что граждане Украины, которые были не согласны с "государственным переворотом 2014 года", продолжают быть "чужими в своей стране".

По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, продолжают быть нормой жизни. При этом экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова – те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции", – говорится в письме.

Комментируя аннексию Крыма и военные действия на территории Донецкой и Луганской областей, Янукович заявил, что "большинству украинцев уже давно известно, кто виноват в этих преступлениях". По его словам, "лидеры Майдана – Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петре Порошенко и другие – сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине".

Янукович добавил, что по отношению к "несогласным на Донбассе выбрали язык оружия".

"Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб", – написал экс-глава государства.

Янукович завершил свое письмо тем, что пока Украина и страны Запада не признают "правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному примирению.

"Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 гг. должны понести самое суровое наказание", – резюмировал он.

Фото: Facebook / Виталий Сердюк

Фото: Facebook / Виталий Сердюк

Накануне стало известно, что Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, который был принят парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

Авторами проекта постановления стали 32 депутата из фракций "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" и "ВО "Батькивщина".

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала видеообращение, приуроченное к седьмой годовщине Революции Достоинства, в котором рассказала о ходе расследований по делам Майдана.

Она напомнила, что в ходе протестов зимой 2013-2014 годов в целом пострадали более 2500 человек, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства, пришли с обысками сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.