Янукович звернувся до українців через сім років після подій Майдану (фото)

Звернення четвертий президент передав через свого адвоката Віталія Сердюка, який опублікував його в соцмережах. У ньому він відреагував на постанову ВР, ухвалену напередодні.

Четвертий президент України Віктор Янукович передав через свого адвоката Віталія Сердюка звернення в зв'язку з ухваленням Верховною Радою постанови, в якій значна частина провини за трагічні події на Майдані, анексію Криму та війну на Донбасі покладається на нього особисто. У листі, опублікованому юристом у Facebook, йдеться, що формулювання "ключовий момент будівництва української держави і виразник національної ідеї свободи" щодо подій Майдану є "знущальним".

Екс-глава держави назвав ті події "державним переворотом" і заявив, що вчорашня постанова парламенту "розколює суспільство".

"Так що ж побудовано в країні за цей час? Держава, де більше половини населення живе за межею бідності, з якого в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 мільйонів громадян, де люди не відчувають себе в безпеці, де панує беззаконня, де за інакомислення переслідують або вбивають, а злочинці розгулюють на свободі або навіть перебувають у владі", — написав Янукович.

За його словами, "іноземці диктують українській владі свої умови: якими мають бути суди, хто повинен бути міністром чи генпрокурором, кого звільнити, а кого призначити, скільки закрити лікарень і шкіл, підвищувати чи не підвищувати тарифи".

Президент-утікач зазначив, що громадяни України, які були не згодні з "державним переворотом 2014 року", продовжують бути "чужими в своїй країні".

Як і раніше радикали мають монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними, продовжують бути нормою життя. Водночас економіка України зруйнована, народ скинуто в злидні та зневіру. Люди втратили віру в справедливість, верховенство закону, свободу слова — ті базові принципи демократії, які були гаслами "революції", — йдеться в листі.

Коментуючи анексію Криму і військові дії на території Донецької та Луганської областей, Янукович заявив, що "більшості українців вже давно відомо, хто винен у цих злочинах". За його словами, "лідери Майдану — Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко та інші — зробили все, щоб кримчани відчували себе покинутими в "новій "Україні".

Янукович додав, що щодо "незгодних на Донбасі вибрали мову зброї".

"Саме ті покидьки, хто прийшли на крові Майдану до влади, уже відчули там смак крові та безкарності, спрямували проти свого народу важку артилерію, установки залпового вогню, танки і бойову авіацію. Трагічний підсумок цього — десятки тисяч жертв і мільйони зламаних доль", — написав екс-Глава держави.

Янукович завершив свій лист тим, що поки Україна та країни Заходу не визнають "правду про події 2014 року, ця трагедія завжди буде перешкодою на шляху до повного примирення.

"Для цього справжні винуватці трагедії 2013-2014 рр. повинні понести найсуворіше покарання", — резюмував він.

Фото: Facebook / Віталій Сердюк

Фото: Facebook / Віталий Сердюк

Напередодні стало відомо, що Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму та війну на Донбасі. У постанові, яка була ухвалена парламентом, йдеться, що Віктор Янукович діяв усупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.

Авторами проекту постанови стали 32 депутати з фракцій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність" і "ВО "Батьківщина".

Раніше генпрокурорка України Ірина Венедиктова опублікувала відеозвернення, приурочене до сьомої річниці Революції Гідності, в якому розповіла про хід розслідувань у справах Майдану.

Вона нагадала, що під час протестів узимку 2013-2014 років у цілому постраждали більше 2 500 осіб, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців.

Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуками співробітники відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.