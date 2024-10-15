Прокурори передали до суду справу "беркутівців", які першими вистрілили в активістів Майдану

За даними слідства, "беркутівці" погоджували свої дії з іншими правоохоронними підрозділами та незаконно застосували вогнепальну зброю проти учасників мирної акції.

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Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо колишніх спецпризначенців підрозділу "Беркут", які першими здійснили постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року у Києві під час Революції Гідності. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві", — йдеться у повідомленні.

В ОГП уточнили, що командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту та діяли погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти Київського "Беркуту".

"Вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості", — зазначили в прокуратурі.

Там пояснили, що ці перші постріли передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, які вчиняли спецпризначенці "Беркуту" із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що після цих подій обвинувачені повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли анексії Криму.

У правоохоронному органі також нагадали, що загалом 20 лютого 2014 року в центрі Києва було вбито 48 протестувальників, а ще понад 90 отримали вогнепальні поранення.

"За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, зокрема 4 високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них 4 співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" засуджено, щодо інших тривають судові процеси", — наголосили в ОГП.

Нагадаємо, 19 червня ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли на Майдані.

У квітні 2024 ЗМІ повідомили, що генерал СБУ Ілля Вітюк з боку "Беркута" знімав розстріл протестувальників на Майдані.