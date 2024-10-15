Прокуроры передали в суд дело "беркутовцев", которые первыми выстрелили в активистов Майдана

По данным следствия, "беркутовцы" согласовывали свои действия с другими правоохранительными подразделениями и незаконно применили огнестрельное оружие против участников мирной акции.

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Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении бывших спецназовцев подразделения "Беркут", которые первыми осуществили выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года в Киеве во время Революции Достоинства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и двух милиционеров этого подразделения по делу о массовых убийствах активистов 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве", — говорится в сообщении.

В ОГП уточнили, что командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные 20 февраля 2014 года около 9:00 утра находились на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста и действовали согласованно с правоохранителями из других подразделений, в частности спецроты Киевского "Беркута".

"Они незаконно применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие — помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью. В результате этого погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", — отметили в прокуратуре.

Там пояснили, что эти первые выстрелы предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и ранениям участников акций протеста, которые совершали спецназовцы "Беркута" с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия.

В Офис генпрокурора подчеркнули, что после этих событий обвиняемые вернулись в город Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали аннексии Крыма.

В правоохранительном органе также напомнили, что всего 20 февраля 2014 года в центре Киева были убиты 48 протестующих, а еще более 90 получили огнестрельные ранения.

"За эти преступления к уголовной ответственности привлечены 38 человек, в том числе 4 чиновников и 34 правоохранителей, обвинительные акты в отношении которых переданы в суд. Из них 4 сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" осуждены, в отношении других продолжаются судебные процессы", — отметили в ОГП.

Напомним, 19 июня ГБР установило правоохранителей, которые осуществили первые выстрелы на Майдане.

В апреле 2024 СМИ сообщили, что генерал СБУ Илья Витюк со стороны "Беркута" снимал расстрел протестующих на Майдане.