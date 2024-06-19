"Беркут" из Севастополя: установлены правоохранители, совершившие первые выстрелы на Майдане

В ГБР полагают, что эти выстрелы фактически послужили началом серии преднамеренных убийств участников протестов с использованием нарезного табельного автоматического и снайперского оружия бойцами спецподразделений киевского "Беркута" (известного как "черная рота") и внутренних войск МВД Украины.

Related video

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) выдвинули обвинения против бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и одного из сотрудников этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и первыми открыли огонь по протестующим. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили огнестрельное оружие с патронами, снаряженными свинцовой картечью, против участников мирных акций протеста. В результате их действий погибли три протестующих, еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

В ГБР считают, что эти выстрелы фактически стали началом серии преднамеренных убийств участников протестов с применением нарезного табельного автоматического и снайперского оружия бойцами спецподразделений киевского "Беркута" (так называемой "черной роты") и внутренних войск МВД Украины.

В общей сложности, из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные ранения.

После этих событий командир Севастопольского "Беркута" вместе с подчиненными, чтобы избежать ответственности, бежали в Севастополь, где позже перешли на сторону врага и способствовали оккупации полуострова.

По данному эпизоду преступных действий продолжается досудебное расследование, добавили в ведомстве.

За совершение этих преступлений командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ноябре 2023 года заместитель руководителя управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский заявил, что Россия направила в Украину своих эмиссаров, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и тысячи гранат для подавления студенческих протестов в 2013 году.

Кроме того, Яблонский сообщил, что с 22 ноября 2013 года, когда в Киеве на Майдане были лишь мирные протесты, МВД запрашивало выделение миллионов патронов. Замглавы ГБР привел факты, которые свидетельствуют о подготовке к расстрелу.