Экс-командир роты "Беркута" получил подозрение в организации теракта и убийств на Майдане

Следствие считает, что бывший правоохранитель, в частности, причастен к гибели троих участников протеста.

Бывшему командиру оперативной роты батальона "Беркут" сообщили о подозрении в организации теракта и убийств протестующих на Майдане в феврале 2014 года, в результате которых погибли три человека, а около 200 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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По словам представителей ведомства, речь идет о событиях, произошедших в центре Киева 18 февраля 2014 года.

Тогда, как утверждает следствие, подозреваемый организовал совершение своими подчиненными теракта, целью которого было помешать массовому движению митингующих, запугать их и повлиять на решения участников протеста.

Для этого экс-правоохранитель, по данным Офиса генпрокурора, безосновательно и с нарушением закона обеспечил неизбирательное применение спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками "Беркута".

По версии следствия, такие действия подозреваемого привели к убийству трех участников акции протеста, тяжелым ранениям 11 человек, причинению ранений средних тяжести 59 лицам и легких – 129.

"Подозреваемому инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст.121 УК Украины)", — сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебным расследованием занимаются следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Напомним, ранее в начале августа Печерский районный суд Киева разрешил ГБР провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о расстреле митингующих на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Теперь следователи могут направить обвинительный акт в суд по заочной процедуре.

А в прошлом месяце столичный суд приговорил двух "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню к 3 годам тюремного заключения за участие в силовом разгоне протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года.