Дело Майдана: двух беркутовцев приговорили к 3 годам тюрьмы

Суд постановил, что силовики превысили свои полномочия 30 ноября 2013 года во время силового разгона протестующих.

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор двум "беркутовцам" Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохоню за силовой разгон протестующих 30 ноября 2013 года. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

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Суд признал виновными двух силовиков по части 1 статьи 28 части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Их приговорили к трем годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

При этом по статье за препятствование мирным собраниям и служебный подлог истек срок давности, поэтому их освободили от наказания по этим статьям.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. гривен. Согласно приговору, Эйсмонт и Мохонь задержали потерпевшего Федяя у стеллы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года, составив на него протокол по ложному обвинению.

Напомним, адвокат небесной сотни обвиняет активиста Евромайдана Бубенчика в убийстве беркутовцев.