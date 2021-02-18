Адвокат небесной сотни обвиняет активиста Евромайдана Бубенчика в убийстве беркутовцев

По мнению юриста, Майдан это преступление, заказчики которого до сих пор не установлены

Адвокат Виталий Тытыч, представляющий интересы Небесной сотни в расследовании по делу расстрелов на Майдане обвиняет активиста Ивана Бубенчика в убийствах силовиков. Об этом он рассказал Фокусу в материале сайта.

"До сих пор непонятно, почему в момент, когда на Майдане было относительно спокойно, находятся эти стрелки. Более того, из Бубенчика делают героя. Вспомните, какой шум поднялся, когда его пытались задержать, — мол, совершается атака на патриотов! Но так ли это? Где были такие "герои", когда на Институтской спецрота расстреливала людей?", — заявляет адвокат.

В здании консерватории 19 февраля находилась группа людей с оружием. По версии следствия, в момент убийства двух беркутовцев на балконе обсерватории было два активиста Майдана — Зиновий Парасюк (отец экс-нардепа Владимира Парасюка) и Иван Бубенчик. Они вели огонь из балкона обсерватории. Этого не скрывает и сам Иван, он объясняет свои действия тем, что нужно было отразить наступление на Майдан силовиков.

[ + – ] После объявления Ивану Бубенчику подозрения в убийстве правоохранителей следствие пришлось прекратить из-за закона о запрете преследования евромайдановцев Фото: УНИАН

"До показаний снайперов в суде, данных под присягой, у нас были сомнения, как квалифицировать действия участников группы Бубенчика — Парасюка: как провокаторов, действующих с конкретным умыслом, или "полезных идиотов. Если бы они были идиотами, то снайперам контртеррористических подразделений ничего не помешало бы их нейтрализовать. Но таких подразделений почему-то не оказалось на месте преступления.Сейчас сторона защиты беркутовцев активно использует факт применения огнестрельного оружия в сторону силовиков для оправдания действий своих подзащитных", — говорит адвокат.

[ + – ] Владимир Парасюк с отцом, Зиновием Парасюком Фото: УНИАН

Тытыч убежден, что события на Майдане не надо рассматривать как борьбу своих против чужих, ведь и протестующие, и силовики, по его мнению, в большей части были объектами одного преступления, заказчики которого до сих пор не установлены.

Фокус к седьмой годовщине расстрелов на Майдане подготовил материал, в котором пообщался с активистами Майдана, адвокатами и политиками, принимавших участие в событиях.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление, которое возлагает всю ответственность за расстрелы Майдана, войну на Донбассе и аннексию Крыма на Виктора Януковича. После этого экс-президент опубликовал заявление, в котором обвинил Майдан в "государственном перевороте".