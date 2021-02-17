Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе

В постановлении, который был принят Верховной Радой, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

Верховная Рада Украины в среду, 17 февраля, приняла постановление №2379 в связи с годовщиной начала Евромайдана, которое было зарегистрирован в парламенте 15 февраля прошлого года. Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Депутаты поддержали это решение 295 голосами "за".

В постановлении говорится, что Революция достоинства является одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

"Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо", — говорится в документе.

В заявлении депутаты призывают не допустить повторения актов унижения человеческого достоинства, которые происходили на Майдане в Киеве семь лет назад. В постановлении подчеркивается, что узурпация власти – недопустимое явление, вызывающее долговременные последствия.

"Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины", — сказано в заявлении.

Не забыли упомянуть и "противоправную деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих, внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц".

Авторами проекта постановления стали 32 депутата из фракций "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" и "ВО "Батькивщина".

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала видеообращение, приуроченное к седьмой годовщине Революции Достоинства, в котором рассказала о ходе расследований по делам Майдана.

Она напомнила, что в ходе протестов зимой 2013-2014 годов в целом пострадали более 2500 человек, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства, пришли с обысками сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.