Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму та війну на Донбасі

У постанові, яка був ухвалена Верховною Радою, йдеться про те, що Віктор Янукович діяв всупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.

Верховна Рада України в середу, 17 лютого, ухвалила постанову №2379 у зв'язку з річницею початку Євромайдану, яка була зареєстрована в парламенті 15 лютого минулого року. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Депутати підтримали це рішення 295 голосами "за".

У постанові говориться, що Революція гідності є одним із ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи.

"Розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності має бути завершене та проведене ефективно. Винуватці повинні постати перед судом і під час справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні неприпустиме", — йдеться в документі.

У заяві депутати закликають не допустити повторення актів приниження людської гідності, які відбувалися на Майдані в Києві сім років тому. У постанові підкреслюється, що узурпація влади — неприпустиме явище, що викликає довготривалі наслідки.

"Трагічні події Революції гідності, анексія Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також тривала збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей відбулися не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого нею злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України", — сказано в заяві.

Не забули згадати й "протиправну діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", міліціонерів, військовослужбовців, внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб".

Авторами проекту постанови стали 32 депутати з фракцій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність" і "ВО "Батьківщина".

Раніше генпрокурорка України Ірина Венедиктова опублікувала відеозвернення, приурочене до сьомої річниці Революції Гідності, в якому розповіла про хід розслідувань у справах Майдану.

Вона нагадала, що під час протестів взимку 2013-2014 років загалом постраждали більше 2 500 осіб, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців.

Нагадаємо, 19 листопада, до музею Революції Гідності прийшли з обшуками співробітники відділку з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.