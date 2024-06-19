"Беркут" із Севастополя: встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли на Майдані

У ДБР вважають, що ці постріли фактично стали початком серії навмисних убивств учасників протестів із використанням нарізної табельної автоматичної та снайперської зброї бійцями спецпідрозділів київського "Беркута" (відомого як "чорна рота") і внутрішніх військ МВС України.

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) висунули обвинувачення проти колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та одного зі співробітників цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану і першими відкрили вогонь по протестувальниках. Про це 19 червня повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва і застосували вогнепальну зброю з патронами, спорядженими свинцевою картеччю, проти учасників мирних акцій протесту. Унаслідок їхніх дій загинули троє протестувальників, ще троє дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

У ДБР вважають, що ці постріли фактично стали початком серії навмисних убивств учасників протестів із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської зброї бійцями спецпідрозділів київського "Беркута" (так званої "чорної роти") і внутрішніх військ МВС України.

Загалом, через їхні дії загинули 48 учасників акцій протесту і ще 90 дістали вогнепальні поранення.

Після цих подій командир Севастопольського "Беркута" разом із підлеглими, щоб уникнути відповідальності, втекли до Севастополя, де пізніше перейшли на бік ворога і сприяли окупації півострова.

За цим епізодом злочинних дій триває досудове розслідування, додали у відомстві.

За скоєння цих злочинів командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський заявив, що Росія направила в Україну своїх емісарів, співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) і тисячі гранат для придушення студентських протестів у 2013 році.

Крім того, Яблонський повідомив, що з 22 листопада 2013 року, коли в Києві на Майдані були лише мирні протести, МВС запитувало виділення мільйонів патронів. Заступник голови ДБР навів факти, які свідчать про підготовку до розстрілу.