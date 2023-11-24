"Погрозами і примусом": РФ схилила владу України почати розгін Євромайдану, — ДБР (відео)

За даними слідства, Росія надіслала до Києва два борти гранат для придушення протестів. Наразі ці гранати використовуються українцями в боротьбі з російськими окупантами.

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Російська Федерація направила в Україну своїх емісарів, співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) і тисячі гранат для придушення студентських протестів у 2013 році. Про це розповів заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський в ефірі телемарафону 24 листопада.

За словами Яблонського, влада почала готуватися до придушення протестів ще 22 листопада 2013 року, через день після того, як уряд Миколи Азарова відмовився від євроінтеграції. Слідство встановило, що ініціатива розігнати студентів наприкінці листопада надійшла з боку Москви.

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"Україну для цього тільки використали, нав'язавши і створивши для цього умови, поставивши відповідні ультиматуми керівникам держави і керівництву правоохоронних органів", — сказав представник ДБР.

За даними слідства, РФ контролювала придушення протестів в Україні через керівництво країни і голів правоохоронних органів, а також надсилала для цього своїх довірених осіб.

Представник ДБР зазначив, що тодішній голова КМДА та заступник секретаря РНБО змусили начальника київської міліції застосувати сили та засоби міліції для розгону протестувальників-студентів.

"Схилили віддати відповідний наказ переконаннями, погрозами, примусом", — сказав Яблонський.

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Слідство також встановило, що 13-15 грудня 2013 року в Україну прибула група співробітників ФСБ із 20 осіб, яка допомагала українським силовикам розганяти протести. Для цієї мети РФ також надіслала до Києва два борти світло-шумових і газових гранат. З початком повномасштабної війни суд дозволив передати 8,5 тисячі гранат, що залишилися, Силі оборони України для боротьби з окупантами.

"Лендліз від Росії таким чином працює проти самої Росії", — зазначив Яблонський.

Нагадаємо, 17 листопада Артем Яблонський повідомив, що з 22 листопада 2013 року, коли в Києві на Майдані були лише мирні протести, МВС запитувало виділення мільйонів патронів. Заступник голови ДБР навів факти, які свідчать про підготовку до розстрілу.

Раніше, 4 жовтня, у пресслужбі ДБР повідомили про завершення розслідування у найбільшій справі Майдану — розстрілі Небесної сотні. На лаві підсудних мають опинитися колишній президент України Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок.