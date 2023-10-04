Завершено розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані: ДБР назвало винних (фото)

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці на чолі з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем.

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану — розстрілу Небесної сотні. На лаві підсудних мають опинитися колишній президент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", — йдеться в повідомленні.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

президент України;

міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

голова СБУ;

перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Слідством встановлено, що обвинувачені в період від 18 до 20 лютого 2014 року віддавали накази та ухвалювали рішення щодо застосування працівниками силових структур вогнепальної зброї та військової техніки для розгону демонстрантів у центрі Києва з метою припинення акцій протесту.

Також вони організували штурм Майдану, а вранці 20 лютого наказали без жодних законних підстав розстрілювати мітингувальників. Це призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту, зокрема, до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

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Адвокат небесної сотні звинувачує активіста євромайдану Бубенчика у вбивстві беркутівців

Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мітингів та перевищенні працівниками правоохоронних органів службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Крім цього слідоство встановило, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України мали громадінство РФ мали доступ до військової й державної таємниці Росії, склали присягу на вірність її народу. Також вони перебували на усіх видах забезпечення у ЗС РФ.

Більшість з обвинувачених ховається від відповідальностіна території Росії та Криму.

Нагадаємо, що екскерівник ГУР Міноборони Василь Бурба брав участь у розгоні Майдану у лютому 2014 року під час загибелі Небесної сотні. Силовики реалізовували дві спецоперації: "Бумеранг" та "Хвиля", до яких було залучено представників Внутрішніх Військ, міліції, "Беркуту", а також снайпери.

Раніше повідомлялося, що четвертий президент України Віктор Янукович під час розстрілів учасників Майдану в лютому 2014 року активно спілкувався з Віктором Медведчуком.