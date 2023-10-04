Завершено расследование расстрела Небесной сотни на Майдане: ГБР назвало виновных (фото)
В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие высокопоставленные чиновники во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана — расстрелу Небесной сотни. На скамье подсудимых должны оказаться бывший президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"Работники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 — 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.
В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие высокопоставленные чиновники:
- президент Украины;
- министр внутренних дел Украины;
- заместитель Министра внутренних дел Украины;
- председатель СБУ;
- первый заместитель Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра;
- министр обороны Украины;
- начальник Главного управления — командующий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины;
- и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;
- заместитель начальника ГУМВД Украины — начальник милиции общественной безопасности;
- командир ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.
Следствием установлено, что обвиняемые в период с 18 по 20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали решение о применении работниками силовых структур огнестрельного оружия и военной техники для разгона демонстрантов в центре Киева с целью прекращения акций протеста.
Также они организовали штурм Майдана, а утром 20 февраля приказали без всяких законных оснований расстреливать митингующих. Это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста, в частности, к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.Важно
Это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.
Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в препятствовании проведению митингов и превышении работниками правоохранительных органов служебных полномочий, умышленных убийствах и законченных покушениях на убийства, причинении умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.
Кроме этого следствие установило, что бывшие Председатель СБУ и командующий внутренних войск МВД Украины имели гражданство РФ имели доступ к военной и государственной тайне России, приняли присягу на верность ее народу. Также они находились на всех видах обеспечения в ВС РФ.
Большинство из обвиняемых скрывается от ответственности на территории России и Крыма.
Напомним, что экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана в феврале 2014 года во время гибели Небесной сотни. Силовики реализовывали две спецоперации: "Бумеранг" и "Волна", к которым были привлечены представители Внутренних Войск, милиции, "Беркута", а также снайперы.
Ранее сообщалось, что четвертый президент Украины Виктор Янукович во время расстрелов участников Майдана в феврале 2014 года активно общался с Виктором Медведчуком.