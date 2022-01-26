Василий Бурба участвовал в зачистке Майдана во время гибели "Небесной сотни" - журналистское расследование

Экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба принимал участие в разгоне Майдана в феврале 2014 года, во время гибели Небесной сотни. Об этом со ссылкой на документы СБУ сообщают журналисты расследовательского проекта "Тени".

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Как отмечают журналисты, в феврале 2014 года силовики реализовывали две спецоперации: "Бумеранг" и "Волна", к которым были привлечены представители Внутренних Войск, милиции, "Беркута", а также снайперы.

"Среди людей, которые отвечали за реализацию спецопераций, был и Василий Бурба, который в то время занимал должность начальника 2-го управления К в СБУ", — говорится в расследовании.

Зоной ответственности Василия Бурбы была блокировка дорог на въездах в Киев. Он должен был создать зеленый коридор военного транспорта. Также Бурба обеспечивал круглосуточную работу на Майдане Службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, радиохимическую и биологическую защиту, отмечают журналисты.

"Документы о причастности Василия Бурбы к разгону Майдана впервые обнародовал в 2014 году экс-нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль", — говорится в расследовании.

Москаль сообщил журналистам, что всю информацию направил в Генпрокуратуру, однако оттуда никаких отчетов о расследовании не поступало.

В октябре 2016 года появился указ президента Петра Порошенко о назначении Василия Бурбы на должность начальника ГУР Минобороны. Тогда еще народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев написал обращение к президенту Порошенко и министру обороны Степану Полтораку с требованием публично объяснить это назначение.

Соболев пытался обратить внимание Президента и главы Минобороны на информацию о причастности Бурбы к плану зачистки Евромайдана, но тот остался на своей должности.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал Василия Бурбу "авантюристом и аферистом", который разглашал секретную информацию и торговал ею с целью получения материальной выгоды.