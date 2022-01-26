Василь Бурба брав участь у зачистці Майдану під час загибелі "Небесної сотні" - журналістське розслідування

Екс-керівник ГУР Міноборони Василь Бурба брав участь у розгоні Майдану у лютому 2014 року під час загибелі Небесної сотні. Про це із посиланням на документи СБУ повідомляють журналісти розслідувального проекту "Тіні".

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Як зазначають журналісти, у лютому 2014 року силовики реалізовували дві спецоперації: "Бумеранг" та "Хвиля", до яких було залучено представників Внутрішніх Військ, міліції, "Беркуту", а також снайпери.

"Серед людей, які відповідали за реалізацію спецоперацій, був і Василь Бурба, який на той час обіймав посаду начальника 2-го управління К у СБУ", — йдеться у розслідуванні.

Зоною відповідальності Василя Бурби було блокування доріг на в'їздах до Києва. Він мав створити зелений коридор військового транспорту. Також Бурба забезпечував цілодобову роботу на Майдані Служби з надзвичайних ситуацій, зокрема, радіохімічний та біологічний захист, зазначають журналісти.

"Документи про причетність Василя Бурби до розгону Майдану вперше оприлюднив у 2014 році екс-нардеп від "Батьківщини" Геннадій Москаль", — йдеться у розслідуванні.

Москаль повідомив журналістам, що всю інформацію надіслав до Генпрокуратури, проте звідти жодних звітів про розслідування не надходило.

У жовтні 2016 року з'явився указ президента Петра Порошенка щодо призначення Василя Бурби на посаду начальника ГУР Міноборони. Тоді ще народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв написав звернення до президента Порошенка та міністра оборони Степана Полторака з вимогою публічно пояснити це призначення.

Соболєв намагався привернути увагу Президента та голови Міноборони на інформацію про причетність Бурби до плану зачистки Євромайдану, але той залишився на своїй посаді.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав Василя Бурбу "авантюристом та аферистом", який розголошував секретну інформацію та торгував нею з метою отримання матеріальної вигоди.