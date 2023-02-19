Во время расстрела активистов Майдана Янукович активно общался с Медведчуком, — Офис генпрокурора

Янукович названивал Медведчуку 19 и 20 февраля, когда тот находился в Закарпатье и в Крыму.

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Четвертый президент Украины Виктор Янукович во время расстрелов участников Майдана в феврале 2014 активно общался с Виктором Медведчуком. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по делам "Майдана" Алексей Донской

"Что интересно о Медведчуке, то, например, он 19 февраля находился в Закарпатской области в своем домовладении, и накануне событий 20 февраля вылетел в Крым. И в момент, когда происходят непосредственно расстрелы, он активно общается мобильным телефоном с Януковичем. Как раз во время расстрелов", — отметил Донской.

Он добавил, что во время расстрела евромайдановцев на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской в Киеве находился беглый экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев

11 января Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого экс-президента Виктора Януковича в рамках дела о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года. Следствием установлено, что в феврале 2014 года бывший президент вместе с руководителями СБУ, МВД и Минобороны без законных оснований организовали применение спецсредств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона участников демонстрации. 10 подозреваемым заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Все преступления, совершенные во время Революции достоинства, объединили в одно — "дело Майдана". В ее рамках в судах проходят слушания ориентировочно 86 судебных дел в отношении 176 человек.

Эпизоды дела касаются событий от 30 ноября (разгона студентов Майдана) и расстрелов активистов в течение января-февраля 2014 года.

Ранее Фокус сообщал, что следствие признало, что четвертый президент Украины Виктор Янукович причастен к действиям, в результате которых с 18 по 20 февраля 2014 года погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В РФ Азарову, Медведчуку и Януковичу предложили создать "правительство Украины в изгнании". Представитель российской военной академии наук заявил, что действующие украинские власти настраивают граждан страны против себя.